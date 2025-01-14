Başakşehir'in yeni transferi Operi sakatlandı

Kaynak: İHA
Başakşehir'in yeni transferi Operi sakatlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir yeni transferi Christopher Operi’nin sol diz yan bağında ikinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Başakşehir, yeni transfer Christopher Operi'nin antrenmanda sakatlandığını duyurdu. 27 yaşındaki sol bekin, çekilen MR sonucunda sol diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın antrenmanında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Christopher Operi'nin çekilen MR görüntülenmesi sonuçlanmıştır. Sol diz iç yan bağında ikinci derecede zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde Fransa'nın 1. Lig ekiplerinden Le Havre'den transfer edilmişti.

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