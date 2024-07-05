Başbağlar Katliamı'nın 31. yıl dönümünde hayatını kaybedenler törenle anıldı

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksoy, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3.Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ile katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve köy halkı katıldı.

Törende, Başbağlar Şehitler Anıtı'nın ziyaretiyle başlayan program, Kültür Evi önünde düzenlenen törenle devam etti. Şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kuran-ı Kerim okunmasının ardından açılış konuşmasını Başbağlar Muhtarı Ali Akpınar gerçekleştirdi.

Muhtar Akpınar, katliamın yaşandığı gün köydeki olayları anlatarak, 31 yıl geçmesine rağmen failin bulunamamış olmasının üzüntüsünü dile getirdi. Akpınar, "Bu acının unutulmaması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılabilmesi için Kültür Bakanlığı'nın bu trajik olayı konu alan bir film yapmasını talep ediyoruz" dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Başbağlar Katliamı'nın unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye'nin terörle mücadelede elde ettiği başarıları vurgulayarak, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını dile getirdi.