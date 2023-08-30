Başbakan radyasyonlu su boşaltılan denizden çıkan balığı yedi. Akıllara Bakan Cahit Aral geldi

Japonya Başbakanı Kishida, Fukuşima’daki arıtılmış radyoaktif suyun denize tahliyesinin güvenli olduğuna dikkat çekmek için bölgeden tutulan balıkları yedi. Akıllara radyasyonlu çay içen dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral geldi.

KAYNAK: İHA
Başbakan radyasyonlu su boşaltılan denizden çıkan balığı yedi. Akıllara Bakan Cahit Aral geldi

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki arıtılmış radyoaktif suyun denize tahliyesinin güvenli olduğuna dikkat çekmek için bölgeden tutulan balıkları yedi. Kishida, balıkların "güvenli ve lezzetli" olduğunu söyledi.

CANLI YAYINDA DENİZ ÜRÜNLERİ YEDİ

Japonya'daki Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınması tartışmaları beraberinde getirirken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida dünyaya "güven" mesajı verdi. Kishida, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ve Çocuk Politikaları Bakanı Masanobu Ogura ile birlikte kameralar karşısına geçerek, Fukuşima eyaleti açıklarından tutulan balıkları yedi. Geleneksel Japon tarzına uygun olarak çiğ tükettiği balıkları "güvenli ve lezzetli" olarak nitelendiren Kishida, herkesi bölgeden elde edilen ürünleri yiyerek üreticileri desteklemeye çağırdı.

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BİZDE DE BAKAN CANLI YAYINDA RADYASYONLU ÇAY İÇMİŞTİ

Japonya'dan gelen görüntüler Türkiye'de yıllarca tartışılan görüntüyü tekrar gündeme getirdi. Dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral Çernobil'deki nükleer santral patlamasından sonra radyasyondan etkilenen Karadeniz bölgesindeki çayı canlı yayında içmişti.

Bakan Aral'ın, halka "içiniz rahat olsun" mesajı vermek için kameralar önünde çay içmesi aylarca tartışılmıştı.

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DENİZE TAHLİYE BAŞLAMIŞTI

Japonya hükümeti, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami nedeniyle nükleer sızıntı yaşanan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken arıtılmış radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize salınmasına karar vermişti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladığı tahliye geçtiğimiz perşembe günü başlamıştı. Tahliye planı ülkedeki balıkçılar ve Çin başta olmak üzere bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Santral işletmecisi TEPCO ve Japonya hükümeti ise, tahliyenin ardından bölge açıklarından alınan su örneklerindeki radyoaktivite seviyesinin güvenli sınırlar içinde olduğunu açıklamıştı.

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