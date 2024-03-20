Başbakandan soru soran kadın gazeteciye olay hareket. Büyük tepki çekti

Arnavutluk Başbakanı bir gazetecinin sorusuna sinirlenerek gazeteciyi kameralar önünde itti.

Arnavutluk'un başbakanı olan Edi Rama Tiran'da bir grup basın mensubuyla ayaküstü görüşme yaptı.

Kendisine soruların sorulara cevap veren Edi Rama, Syri TV'nin muhabiri Ambrozia Meta'nın Sazan adasındaki yatırım projesi ile ilgili soru sormasıyla ökfelendi.

Rama gazetecilerden uzaklaşırken kadın gazeteciyi itti. Kameraların önünde yaşanan olay büüyk tepki topladı.

GAZETECİDEN AÇIKLAMA

Gazeteci Meta açıklamalarda bulunarak "Ben ona Sazan adasındaki yatırım projesi ile ilgili bir soru sordum ve o da bana 'Git kendin bak' dedi ve eliyle yanağıma dokundu. Ona bana dokunmamasını söyledim" dedi.

Meta, "Maalesef, Başbakan Rama, gazetecilere yönelik kibirli yaklaşımını sergiledi. Başbakanının kamu yararını ilgilendiren konularda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken kendisini konrol edememesine üzüldüm" diye konuştu.

BAŞBAKAN’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Rama da eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te açıklama yaparak, "Özür dilemek mi? Özür dilemek zorunda olmadığım gibi basını küçümseyen lider nitelemesini de reddediyorum. Çünkü burada ve uzun yıllar boyunca hiçbir gazeteciyle herhangi bir tartışmaya girmedim" dedi.