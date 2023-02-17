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Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu

Konferans Ligi'nde Basel'i yenerek Türkiye'nin yüzünü biraz nebze de olsun güldürebilen Trabzonspor'un dün geceki maç geliri belli oldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:02
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Basel maçında 7 milyon Lira toplandı

Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Basel'i 1-0 mağlup ederek rövanş maçı için avantaj sağladı.

Karşılaşmada futbol ön plana çıkmazken, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde felakete yol açan deprem nedeniyle tek yürek olundu.

Tüm takım taraftarları tribünlere davet edilirken, gelirin de depremzedelere gönderileceği belirtilmişti.

Karşılaşmanın ardından gerçekleşen hasılatın 7 Milyon TL’yi aştığı öğrenildi.

Önümüzdeki hafta konu ile alakalı düzenlenecek bir basın toplantısı ile net tutarın kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.


 


 


 

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