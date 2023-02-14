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Trabzonspor-Basel maçı hatıra biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:43
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Basel maçının biletleri satışta

Trabzonspor-Basel maçı hatıra biletleri satışa çıktı
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmanın hatıra biletleri satışa çıktı.
Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.
TÜM TAKIMLARA DAVET
Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor.
Trabzonsporlu futbolcular, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya tüm takım taraftarlarını davet etti.
OYUNCULAR MESAJ VERDİ
Kulübün sosyal medya paylaşımında, Abdülkadir Ömür, Manolis Siopis, Stefano Denswil ve Umut Bozok, "Hangi takımdan olursan ol. Nerede olursan ol. Yanımızda ol. Yaralarımızı hep birlikte saralım." ifadeleriyle taraftarlara çağrı yaptı.

 

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