Basel, Philip Otele'yi kadrosuna kattı

Geçtiğimiz yaz, Basel kulübünün scout ekibi, Philip Otele'yi dikkatle izlemişti, ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. Şimdi ise Basel, Otele'yi kiralık olarak kadrosuna katma fırsatını elde etti. Otele'nin, CFR Cluj'dan Al-Wahda FC'ye transferi, yaz transfer döneminde gerçekleşmişti, ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nde beklentilerin altında bir performans sergiledi. Cluj'da ise 45 maçta 18 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Otele, UTA Arad ve Kauno Zalgiris gibi önceki kulüplerinde de başarılı skor katkıları sunmuştu. Otele'nin fiziksel gücü ve atletik oyun tarzı, her zaman dikkat çekici olmuştu.

BASEL KULÜBÜ İÇİN YENİ BİR DİNAMİK

FC Basel Sportif Direktörü Daniel Stucki, Otele'nin transferinin takım için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Stucki, "Philip Otele, oyun gücü ve patlayıcı özellikleriyle ofansif oyunumuza çok önemli bir katkı sağlayacak. Genç yaşta edinmiş olduğu deneyimle, kanatlarda ya da forvette alternatif olabilecek güçlü bir oyuncu. Onu FC Basel'de görmek bizim için çok heyecan verici" dedi.

Philip Otele ise, Basel'de yeni bir başlangıç yaptığı için oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti. "FC Basel'de sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Kulüp, uluslararası alanda başarılarıyla tanınan bir kulüp ve burada geçmişte olduğu gibi bugün de dünya çapında kariyer yapmış oyuncular bulunuyor. Bu benim için büyük bir fırsat ve çok mutluyum. Oyun tarzımla, takıma hücumda tahmin edilemez bir element katmayı hedefliyorum. Hızlıyım ve ofansif anlamda çok yönlüyüm" şeklinde konuştu.

OTELE'NİN GELECEĞİ

FC Basel, Philip Otele'yi takıma katmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, yeni transferine başarılar diledi. FC Basel taraftarları, Otele'nin gelişini heyecanla bekliyor ve Nijeryalı oyuncunun kulüpteki ilk maçına ne zaman çıkacağı merak konusu. Otele'nin gösterdiği performans, sezon sonunda kulübün onun kalıcı transferini yapıp yapmayacağını belirleyecek.

FC Basel için bu transferin, kulübün geleceği adına önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Takımın ofansif oyun gücünü artırmayı amaçlayan Basel, Otele'nin oyun tarzından ve atletik yapısından faydalanmayı planlıyor. Otele'nin Basel'deki ilk maçını hangi tarihte oynayacağı, taraftarlar için büyük bir merak konusu.