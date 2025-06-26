Başhekim Dinçel’den Söke’ye veda: Yeni göreve hazır!

Şerif Akarçeşme-Aydın/YENİÇAĞ

2020’den bu yana Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde başhekimlik yapan ve 5 yıl boyunca Söke’de sağlık dahil birçok alanda hizmet veren Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel, veda ziyaretleri kapsamında Söke Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel’i, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara, Yönetim Kurulu Üyeleri Esma Ceylan, Abidin Özkesici ve Ferdi Kalaycıoğlu karşıladı.

Ziyaretteki sohbette, başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri, Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen’in şehirden ayrılmasından duydukları üzüntüyü ifade ederken, yeni görevinde başarılar dilediler.

Başkan Metin Sakalar, “İki ağır duyguyu aynı anda yaşattınız, biri hüzün biri de gurur. Buradan gidiyor olmanız bizleri hüzünlendirirken, Devlet Hastanesi için yaptığınız çalışmalar ve sonuca ulaştırmanız, bunca yıl içerisinde yaptıklarınız ve aldığınız terfiinin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel ise, Başhekimiz Uzm.Dr. Hasibe Özgeçen Dincel’de “Sizlerle uyum içinde olmak, bir ihtiyaç halinde her zaman yanımızda olduğunuzu bilmek ve 5 yıl sürede Söke ve hastanemize gelen her hastanın gönlüne dokunabilmenin mutluluğu ile ayrılıyorum. Bu bir ayrılık değil aslında yeni de bir başlangıç, herkese hakkım helaldir.” dedi.

Sohbet sırasında duygusal anlar da yaşandı.

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