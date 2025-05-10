Başhekimden ek binaya denetim!

Ziyaret sırasında servislerdeki sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Doç. Dr. Zor; personelin taleplerini dinleyerek bilgi aldı. Ayrıca servislerde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Başhekim Zor, geçmiş olsun dileklerini ileterek hasta ve hasta yakınlarının temenni ve dileklerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyarete Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdullah Erol, İdari ve Mali İşler Müdürü Mesut Kartalkaya ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fuat Özdemir de eşlik etti.

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Başhekim Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirterek; hasta memnuniyetini ön planda tutarak, hastanenin daha etkin ve verimli hizmet sunması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.