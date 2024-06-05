Başı şişmek deyimi ne anlama geliyor?

Başı şişmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birinin sürekli tekrar eden durumlar, monotonluk veya yoğun stres nedeniyle rahatsızlık veya sıkıntı hissettiği durumlar için kullanılan bir tanımdır. Örneğin, uzun süren toplantılardan sıkılan veya devamlı tekrar eden sorunlarla başa çıkmaktan bıkan biri için "başı şişmek" ifadesi kullanılmaktadır.

Bu tabir, genellikle bıkkınlık ve rahatsızlık duygularını ifade eder.

BAŞI ŞİŞMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"40 dakika boyunca bıkkın bıkkın ders anlattı, resmen başım şişti."