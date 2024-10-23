Başıboş eşeğe araç çarptı

Kaynak: İHA
Başıboş eşeğe araç çarptı

Muğla Marmaris'te başıboş eşekler kazaya neden oldu. Eşeklerden birine çarpan araçta maddi hasar meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi çevre yolu güzergahında başıboş olarak dolaşan sahipsiz eşekler kazaya neden olurken, eşeğe çarpan araçta maddi hasar meydana geldi.

iha-20241023aw314362-1.jpg

Alınan bilgiye göre, B.C isimli vatandaş Taşhan mevkiinden Marmaris istikametine seyir halinde iken birden karşısına çıkan eşeklere çarparak durabildi.

iha-20241023aw314362-2.jpg

Aracın çarptığı eşeklerden biri telef oldu. Araçta ise çarpmanın şiddeti ile maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebi ile kısa süreli aksama yaşanan trafik, Marmaris Bölge Trafik istasyon ekiplerinin yol güvenliği sağlaması ve kazaya karışan aracın çekici ile kaldırılmasının ardından açıldı.

Son Haberler
Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma
Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma
Yüksekova beyaza büründü
Yüksekova beyaza büründü
Gazeteci Barış Kaşıkçı yaşamını yitirdi
Gazeteci Barış Kaşıkçı yaşamını yitirdi
Kütahya'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
Kütahya'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
Edirne’de 100 gram çekilmiş Türk kahvesi 56 lira
Edirne’de 100 gram çekilmiş Türk kahvesi 56 lira