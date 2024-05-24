Başıboş köpek terörü sürüyor! Yürüyüş yapan kadına sokak köpekleri saldırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Başıboş köpek terörü sürüyor! Yürüyüş yapan kadına sokak köpekleri saldırdı

Sokak hayvanlarının 'uyutulması' tasarısı tartışmaları sürürken Hatay’dan bir saldırı haberi daha geldi. Spor yapmak amacıyla yürüyüşe çıkan 50 yaşındaki Sevda Mazman sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Nardüzü Mahallesi sakinlerinden 50 yaşındaki Sevda Mazman, dün sabah yürüyüşe çıktığında sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğradı.

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Köpeklerden kendi çabalarıyla kurtulan Mazman, sol bacağından, sağ kolundan ve kalçasından yaralar aldı. Çevredeki insanların yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mazman, tedavi edildikten sonra hastaneden ayrıldı.

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“DEVLETİMİZ BU SORUNA BİR ÇÖZÜM BULSUN”

Mazman, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Yaklaşık on yıldır, burada, İstanbul'da, Çanakkale'de ve müsait olan her yerde yürüyüş yapıyorum. Her yerde bu tür sorunlar mevcut ama ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Dün yaşadığım olay unutulmaz bir an oldu. Köpekler 12 ile 15 arasındaydı. Üzerime saldırdılar ve her biri farklı bir yerimden çekiştirdi.

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Spor kıyafetim yırtıldı. Küçük çocuklar veya yaşlılar bu tür bir saldırıya uğrasaydı, durum çok daha kötü olabilirdi. Bu konuda mutlaka önlem alınmalı. Ben korkusuz olduğum için dışarı çıkıyordum, böyle bir durumla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Devletimizden bu soruna bir çözüm bulmasını ve insanların sokaklarda rahatça yürüyebilmelerini sağlamasını istiyorum."

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ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, AKP kurmaşları, sokak hayvanlarının oluşturduğu "hayati tehlike" nedeniyle Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması amacıyla bir çalışma başlattı.

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‘UYUTULMASI’ ÖNERİSİ

AKP, son zamanlarda sokak köpeklerinin saldırılarından zarar gören vatandaşların sayısındaki artışı gerekçe göstererek, sokak köpeklerinin "uyutulmasını" da kapsayan yasa teklifini acilen Meclis'e taşıma kararı aldı. Yakın zamanda Meclis'e sunulması beklenen yasa tasarısında, sokak köpeklerinin "uyutulması" öneriliyor.

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TASARI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Temmuz 2021'de yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara çip takılmasını ve bir dijital kimlik sistemi oluşturulmasını, ayrıca ev hayvanlarını terk edenlere cezai yaptırımlar getirilmesini içeriyordu. Ancak o dönemde, sokak hayvanlarının uyutulması opsiyonu, hayvan hakları savunucularının ve genel kamuoyunun karşı çıkışıyla karşılaşmıştı.

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