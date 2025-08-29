Basın Ekspres’te şok görüntüler! Sürücü çıldırdı

İstanbul Bahçelievler’de, Basın Ekspres Yolu Çobançeşme yol ayrımında önceki gün öğle saatlerinde bir trafik tartışması yaşandı. Sinyal vermeden şerit değiştirmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, arkadan gelen başka bir sürücüyle sözlü tartışmaya girdi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Çobançeşme yol ayrımı Basın Ekspres Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü yol ayrımında sinyal vermeden diğer şeride geçmek istedi. Bu sırada arkasından gelen sürücüyle tartışma çıktı.

Sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü, diğer otomobil sürücüsüne hakaret ettikten sonra otomobilin önünü kesmeye çalıştı. Sürücünün, araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine tehditlerini sürdüren saldırgan, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

