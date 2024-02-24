Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’ndan reform niteliğinde kararlar

Kaynak: Basın İlan Kurumu
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’ndan reform niteliğinde kararlar
İnternet haber sitelerinin faaliyetlerini kolaylaştıran ve mesleki standartları yükselten düzenlemeler yürürlüğe kondu. Sektöre yönelik maddi yardım ve destek tutarlarında artış sağlandı. Basın derneklerine ve azınlık gazetelerine 1 milyon TL’lik kaynak ayrıldı.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 32. Dönem 5. Toplantısı sona erdi. Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

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RESMİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞEN MADDELER

Genel Kurul tarafından 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin fiili satış şartları, süreli yayınların kadrosunda yer alabilecekler, internet haber sitesi bulunmayan yerlere ilişkin bekleme süreleri ve ziyaretçi trafikleriyle alakalı maddeleri başta olmak üzere 4, 18, 19, 20, 23, 35, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 107, 111, 113, Geçici 4. ve Geçici 5. maddelerinde değişiklik yapıldı.

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İLETİŞİMDE ‘YÜKSEK LİSANS’ VEYA ‘DOKTORA’YA POZİTİF AYRIMCILIK

Yönetmelikte fikir işçilerinin nitelik şartlarının düzenlendiği maddede değişikliğe gidilerek iletişim alanında ‘yüksek lisans’ veya ‘doktora’ programlarından mezun olanların doğrudan kadroda istihdam edilebilmesine olanak tanındı. Böylece beşeri sermayesi yüksek fikir işçilerinin kadroda yer almaları sağlanarak süreli yayınların daha kaliteli ve özgün içerikler üretmesi hedeflendi.

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KÖŞE YAZILARINDA ‘NİTELİK’ ARANACAK

Yönetmeliğin köşe yazarı istihdamını düzenleyen maddesine “toplumsal mevzular hakkında kendi görüş ve düşüncelerinin yer aldığı” ibaresi eklenerek herhangi bir toplumsal mevzuda fikir sunmayan, güncellikten ve günlük hayattan uzak ve alıntılardan oluşan yazıların ‘köşe yazısı’ olarak değerlendirilmeyeceği hüküm altına alındı.

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GAZETE VE İNTERNETTE EK GÖSTERGEYE YENİ DÜZENLEME

Son yıllarda gazete satışlarında yaşanan düşüşle birlikte kâğıt, kalıp, mürekkep, film ve kimyasallar gibi sarf malzemelerin girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak günlük fiili satış adedi 75 binin ve 100 binin üzerinde olan gazetelere daha fazla resmi ilan verilmesini düzenleyen ek gösterge şartları kabul edildi.

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Bir diğer düzenlemeyle ek göstergeden yararlanmak için sahte trafik sağlayan internet haber sitelerinin önlenmesi amacıyla ek gösterge oranları düşürülürken ilan haberleştirme ek göstergesinin ise sadece Genel Kategori’de yer alan internet haber sitelerine verilmesine karar verildi.

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3 İLDE BEKLEME SÜRESİ 6 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi bulunmayan Bayburt, Çankırı ve Iğdır illerinde dijital yayıncılık sektörünün canlanması ve ilave istihdam oluşmasını sağlamak üzere bekleme süresi 24 ay yerine 6 ay olarak düzenlendi.

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Ayrıca 1., 2., 3., 4. ve 5. Kategorilerde yer alan ve 6 aylık bekleme süresinin ardından resmi ilan yayımlama hakkı kazanmak isteyen internet haber sitelerinin gerçekleştirmeleri zorunlu kılınan 4 katı asgari tekil ziyaretçi sayısı 2 kata düşürülürken sayfa görüntüleme sayısı 2 kat olarak belirlendi.

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DURDURMA VE YENİDEN DEVAM KARARLARINDA GÜN ŞARTI

İnternet haber siteleri hakkında asgari ziyaretçi ve trafik şartıyla ilgili durdurma ya da yeniden devam etme işlemlerinde; asgari ziyaretçi trafiklerini birbiri ardına en az 7 gün veya ay içerisinde fasılalı olarak en az 16 gün yerine getirip getirmediklerine bakılacak.

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AĞIR İHLAL SUÇUNU İŞLEYENLERE 2 YIL HAK MAHRUMİYETİ

Ziyaretçi trafiklerinde “ağır ihlal” suçundan resmi ilan yayımlama hakları düşürülen internet haber siteleri ve imtiyaz sahipleri 2 yıl içerisinde yeniden resmi ilan yayımlama talebinde bulunamayacak.

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HABER SİTELERİNİN DEVRİ VE ALAN ADI DEĞİŞİKLİĞİNDE KOLAYLIK

Yönetmelikte daha önce 2 yıl olarak belirlenen devir ve alan adı değişikliği süresi 1 yıla indirildi. Bu sayede mevzuata dair yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan internet haber sitelerinin yayıncılık anlamında iyi işler yapan ancak resmi ilan havuzuna dahil olmamış internet haber sitelerine devredilmesi mümkün hale gelirken akılda kalması zor, yazımı uzun alan adlarının değiştirilmesi kolaylaştırıldı.

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BORÇ PARA VE YARDIMLAR ARTIRILDI

Basın mensuplarına verilen faizsiz borç para miktarı 6 bin Türk Lirası’ndan 12 bin Türk Lirası’na; evlenen veya çocuğu olanlar için 9 bin 600 Türk Lirası’ndan 15 bin Türk Lirası’na yükseltildi. Geri ödemelerde taksit süresi 12 ay olarak belirlendi. Geri ödemesiz muhtaçlık yardımı 4 bin Türk Lirası’ndan 6 bin Türk Lirası’na, ölüm yardımı ise 6 bin Türk Lirası’ndan 9 bin Türk Lirası’na yükseltildi.

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BASIN DERNEKLERİNE VE AZINLIK GAZETELERİNE 1 MİLYON TL

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’ndan, 2024 yılı içerisinde basın derneklerine 700 bin Türk Lirası, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan cemaat toplulukları tarafından ülkemizde yayınlanan gazetelere ise 300 bin Türk Lirası yardım yapılması kararı çıktı.

Öte yandan süreli yayınlara verilen kredilerde uygulanacak yıllık faiz oranı 2024 yılı için yüzde 45 olarak belirlenirken ihtiyaç duyulması durumunda faiz oranının yıl içerisinde tekrar gözden geçirilmesine olanak tanındı.

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TOPLANTI ANISINA HATIRA AĞACI DİKİLDİ

32. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı sonrasında günün anısına ağaç dikim töreni düzenlendi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Genel Müdür Cavit Erkılınç ile üyeler, dikilen ağaçlara can suyu verdi.

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