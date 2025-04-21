Basın Konseyi 37. yılını coşkuyla kutladı! Büyükerşen’e onur ödülü

Büyük Kulüp’te, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, yüksek kurul üyeleri, gazeteciler, hukukçular ve akademisyenler katıldı.

Pınar Türenç, açılış konuşmasında gazetecilere yönelik baskıların sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, “Silivri zindanlarına meydan okuyarak ifade ve basın özgürlüğünü savunmaya kararlıyız. Saraçhane toplantılarında sadece gazetecilik yaptıkları için üç yıla kadar hapisle yargılanan gerçek gazetecilere selam olsun.” dedi.

Gecede, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e “Onur Üyeliği” ödülü verildi. Eski bir gazeteci olan Büyükerşen, konuşmasında Türk basın tarihindeki sansür örneklerini paylaştı. Demokrat Parti döneminde çalıştığı Sakarya Gazetesi’nin sansürlenmiş bir kopyasını Pınar Türenç’e hediye etti.

Büyükerşen, çarpıcı bir anıyı şöyle aktardı:



“65 yıl önce, Demokrat Parti döneminde, Eskişehir’de Sakarya Gazetesi’nin yazı işleri müdürüydüm. Sansür nedeniyle sayfalarımız boş kalınca, manşete ‘Patlıcan dolması nasıl yapılır?’ haberini koymak zorunda kalmıştık. O günlerden bugüne sansür anlayışı hâlâ basının üzerinde.”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gecede yaptığı konuşmada, “Medya özgürlüğü, halkın özgürlüğüdür.” dedi.

ÖZEL VE İMAMOĞLU’NDAN MESAJ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gönderdiği mesajda, Basın Konseyi’nin basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelesindeki misyonunun önemine dikkat çekti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise Silivri Cezaevi’nden ilettiği mesajda, “Basın, toplumun vicdanıdır. Basın Konseyi’nin 37 yıldır basın özgürlüğü, toplumsal barış, adalet ve demokrasi için gösterdiği duruş çok kıymetlidir.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, eski TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Basın Konseyi Onursal Başkanı Oktay Ekşi, İstanbul Barosu Genel Sekreteri Hürrem Sönmez, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ve çok sayıda gazeteci katıldı.