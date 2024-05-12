Başına iş açmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başına iş açmak deyimi ne anlama geliyor?
Başına iş açmak deyimi ne anlama gelir? Başına iş açmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başına iş açmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin kendisine veya bir başkasına uğraştırıcı ve üzücü bir işin çıkmasına yol açmak anlamlarına gelen bir deyimdir.

Bir işin teferruatlı olarak büyümesi ya da bir iş yaparken başka işlerin ortaya çıkması durumunda, genellikle de olumsuz anlamlarda kullanılan bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

BAŞINA İŞ AÇMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

ocuğa matematik dersi vereceğiz diye söz verdik başımıza iş açtık, resmen 2+2'nin 4 ettiğini bilmiyor."

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