Başına yıldırım düşen kadın hayata sarıldı

Geçtiğimiz Eylül ayında, Beth Israel Deaconess Medical Center’da üç aylık hemşirelik sözleşmesinin yaklaşık iki ayına giren Thalita Teixeira Padilla adlı bir hemşire, Boston bölgesine yeni taşınmıştı ve çevreyi keşfetmek istiyordu. 9 Eylül sabahı, üç günlük bir vardiyanın ardından en yakın plajı aradı ve Savin Hill Beach adlı bir plaj buldu. Hemşirenin çok aktif bir Avustralyalı Çoban köpeği vardı ve plajı seviyordu. Ancak eşi, kendisi de hemşire olan kişi, gece vardiyasında çalıştığı için katılamadı. Yaz sonu olmasına rağmen plaj kalabalıktı; insanlar voleybol ve mısır deliği oynuyordu, müzik çalıyordu. Güneşli hava kısa sürede bulutlanıp çiselemeye başladı. Köpeği tuvaletini yaptıktan sonra arabaya dönmeye karar verdiler.

KÖPEĞİN VEFASI

Yolda, bir kadın hemşireyi durdurup köpeğine iltifat etti. Ancak sonrasında hemşire, göğsüne yıldırım çarptığını, kalp krizi geçirdiğini ve betona düştüğünü hatırlamıyor. 15 dakika boyunca oksijensiz kalan hemşirenin göğsü ve omuriliği içeriden yanmış, omurilik yaralanması geçirmişti. Yıldırım sağ bacağından, dizinden ve ayağından çıkmış, ciddi sinir hasarına yol açmıştı. Hemşire ile köpeği arasındaki tasma da yanmış ve yüksek ses nedeniyle kulak zarı patlamıştı. Sahil çevresinde yaşayan insanlar bir araya gelerek köpeği arama ekibi kurdu. Köpek, yaklaşık yarım mil uzağa gitmiş ve sekiz saat boyunca yağmurda beklemişti. Hemşire, köpeğinin hayatta olmasına çok sevindiğini ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen geldiği noktanın bir mucize olduğuna inandığını belirtti.