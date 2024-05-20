Başında paralansın deyimi ne anlama geliyor?

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Başında paralansın deyimi ne anlama geliyor?
Başında paralansın deyimi ne anlama gelir? Başında paralansın deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başında paralansın deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir iyilik yapıldığında, ardından gelen kibirle artık o iyiliğin istenmediğini belirtmek için kullanılan bir deyimdir.

Birine bir şey verildiğinde artık onun geri istenmediğini anlatma durumunda da kullanılır.

Özellikle kızgınlık, öfke veya hayal kırıklığı ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Genellikle kişinin bir şeyin çok sinir bozucu veya rahatsız edici olduğunu belirtmek için kullanılır.

BAŞINDA PARALANSIN DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Umarım aldığın o hediye, senin başında paralansın."

"Başında paralansın verdiğin tüm sözler."

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