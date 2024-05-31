Başını taştan taşa vurmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başını taştan taşa vurmak deyimi ne anlama geliyor?

Başını taştan taşa vurmak deyimi ne anlama gelir? Başını taştan taşa vurmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Başını taştan taşa vurmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birisinin kendi kendine veya başkaları tarafından sıkıntı, pişmanlık veya hayal kırıklığı hissettiği durumlarda kullanılan bir deyidir.

Bir hata yaptıktan sonra kendini cezalandırmak veya suçlamak anlamına da gelmektedir. Kişi, genellikle kendi davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşirken içsel bir sıkıntı yaşar ve bu durumu sembolik olarak, kafasını bir yere vurur.

Bu deyim, birinin kendi kendini eleştirmesi veya pişmanlık duyması durumunda kullanılmaktadır.

BAŞINI TAŞTAN TAŞA VURMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Seninle evlendiğim için her gün başımı taştan taşa vurdum, her güne mutsuz uyandım, işim gücüm güvencem yoktu sana mecbur kaldım ama artık rüzgar tersine esiyor."

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