Başiskele’de orman yangını kontrol altına alındı

DHA'nın haberine göre; yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yangın sarp bölgede çıktı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Camidüzü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangının meydana geldiği bölgenin sarp olması sebebiyle ekipler bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı. Bölgedeki iş makineleri ile ormanda yol açılarak yangına müdahale edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Ekipler, yangını söndürmek için havadan yangın söndürme helikopteri ile karadan arazözlerle müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali Yavuz: Tedbirli ve dikkatli olalım

Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangının sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını söyledi. Yavuz, “Henüz sebebi belirlenemeyen bir orman yangını ortaya çıktı. İtfaiyemiz, orman teşkilatımız, AFAD, belediyelerimiz derhal harekete geçmiş ve süratli bir müdahale yapılmıştır” dedi. Yavuz, vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, “Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.