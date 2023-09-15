Başiskele’de orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.

KAYNAK: DHA
Başiskele’de orman yangını kontrol altına alındı

DHA'nın haberine göre; yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yangın sarp bölgede çıktı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Camidüzü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangının meydana geldiği bölgenin sarp olması sebebiyle ekipler bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı. Bölgedeki iş makineleri ile ormanda yol açılarak yangına müdahale edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Ekipler, yangını söndürmek için havadan yangın söndürme helikopteri ile karadan arazözlerle müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali Yavuz: Tedbirli ve dikkatli olalım

Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangının sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını söyledi. Yavuz, “Henüz sebebi belirlenemeyen bir orman yangını ortaya çıktı. İtfaiyemiz, orman teşkilatımız, AFAD, belediyelerimiz derhal harekete geçmiş ve süratli bir müdahale yapılmıştır” dedi. Yavuz, vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, “Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Bunun adı vicdansızlık: Depremzedelere gönderilen yardım kolilerini saklayıp parça parça satmışlar Güncel
Bunun adı vicdansızlık: Depremzedelere gönderilen yardım kolilerini saklayıp parça parça satmışlar
Transfer dönemi bitti Spor
Transfer dönemi bitti
BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI Resmi İlanlar
BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
Vatandaş sahipsiz çocuklar aç Yazarlar
Vatandaş sahipsiz çocuklar aç
Hem Kılıçdaroğlu vekili. Hem Kılıçdaroğlu rakibi Yazarlar
Hem Kılıçdaroğlu vekili. Hem Kılıçdaroğlu rakibi
Özel hastane ilave ücretlerine itiraz Yazarlar
Özel hastane ilave ücretlerine itiraz
Gazası mübarek olsun… Yazarlar
Gazası mübarek olsun…