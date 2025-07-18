Başkan Adalı'dan Gedson çıkışı: 'Bonservisini almadığım sürece...'

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Başkan Adalı'dan Gedson çıkışı: 'Bonservisini almadığım sürece...'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'inn bonservisinin tamamını almak için Benfica ile yürüttülen görüşmeler hakkında konuştu.

Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için Benfica ile görüşmeleri sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'dan açıklama geldi.

Bein Sports'sun haberine göre; siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak için Portekiz'e gittiğinde Gedson'un bonservisinin diğer yarısını almak istedi. Ancak şu ana kadar Benfica ile anlaşmaya varılamadığı aktarıldı.

Adalı'nın bu konu hakkında, "Bonservisinin %100'ünü almadığım sürece sözleşmesini uzatacağım, zaten benim oyuncum. Beşiktaş'ta oynamaya devam eder" dediği aktarıldı.

Geçen sezon Beşiktaş forması ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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