Başkan babamızın sonbaharı. Senegal'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin süresiz ertelenmesini protesto ettiler

Senegal’de 25 Şubat’ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz ertelendi. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Meclis ve Anayasa Konseyi’nin adayların belirlenmesi ile ilgili yaşadığı itilafı gerekçe göstererek seçimlerin süresiz ertelendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Sall’ın aday olmadığı seçimi süresiz ertelemesi muhalefette büyük tepkilere neden oldu. Muahlefet cephesi kararın bir an önce iptal edilmesini istedi.

Seçimin iptal edilmesi sonrası başkent Dakar’da büyük protestolar oldu. Gösterilere katılan binlerce kişi karara tepki gösterirken seçimlerin yapılmasını istedi.

Akşam saatlerinde sokaklara çıkan binlerce kişi sloganlar attı. Öte yandan kentin bazı kesimlerinde göstericiler ve polis arasında çatışmalar çıktığı öğrenildi.

SENEGAL’DE SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Senegal’de iptal edilen seçimlerin ne zaman yapılabileceği ile ilgili farklı senaryolar üzerinde duruluyor.

Seçim kanununa göre, bir seçimin düzenlenmesi için en az 80 gün önceden bildirilmesi gerektiğinden yeni cumhurbaşkanı seçiminin en erken nisanın son haftası düzenlenmesi mümkün görünüyor.



Bir diğer olası senaryoda da seçim 6 ay ertelenerek, ağustos sonunda yapılabilir.

Eğer seçimler 25 Şubat’ta yapılsaydı aday olmayan Cumhurbaşkanı Sall 2 Nisan’a kadar görevde kalacaktı.

BAŞKAN BABAMIZIN SON BAHARI NEDİR?

Senegal’de yaşananlar akıllara ünlü yazar Gabriel García Márquez'in ‘Başkan Babamızın Sonbaharı’ adlı romanını getirdi.

Başkan Babamızın Sonbaharı Gabriel García Márquez'in 1975 tarihli bir romanıdır. Yazara göre "gücün yalnızlığı üzerine bir şiir" olan roman, ebedi bir diktatörün hayatı üzerine akıcı bir yol. Kitap, her biri arketip Karayip tiranı tarafından tutulan sonsuz gücün aynı hikayesini yeniden anlatan altı bölüme ayrılmıştır.