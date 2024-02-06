Dünyanın en iyi sihirbazlık şovu. Otobüs şoförünün karizmasına bakın

Özellikle son yıllarda sık sık böyle videolarla karşılaşıyoruz.

Gelişen teknolojiyle beraber dünyanın tüm ucunda ki insanlara rahatlıkla ulaşabiliyor.

Gerek eğlenceli gerekse bilgilendirici tüm her içerikteki videolarla birçok kitleye hitap ediliyor.

Bu video ise hepimizi güldürmeyi başardı.

Yol kenarındaki gençler ellerindeki örtü ile ilginç bir sihirbazlık yapmışlar.

Gençler sihirbaz örtüsünü yukarı kaldırarak şovuna başlayarak izleyenleri güldürdü.

Perdenin aşağı inmesiyle beraber ortaya çıkan otobüs ve şoför ise en dikkat çeken kısım oldu.