Başkan Kaya'dan yabancı oyuncu uyarısı: “İstiklal Marşı’nı 5 futbolcu söylüyor”

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonunda başarılı olan takımların ödül töreni ve 2025-2026 sezonunun kura çekimi için düzenlenen programa katıldı.

Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak Ortahisar’daki 55 amatör spor kulübünün lige katılım bedelini üstlendiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’nde düzenlen programda konuşan Başkan Kaya, Türk futbolundaki yabancı futbolcu sayısının çok fazla olduğunu dile getirdi. Bu durumun Türk futboluna hiçbir katkısının olmadığını ifade eden Kaya, alt yapılara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini kaydederek Türkiye Futbol Federasyonu’na uyarılarda bulundu.

Başkan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“BU KADAR YABANCIYLA AVRUPA ŞAMPİYONU MU OLDUK”

“Ligin ilk maçına gittim, İstiklal Marşı okunuyor, ayağa kalktık. Şöyle bir göz attım, Trabzonspor’umuzdan 3, Kocaelispor’dan da 2 futbolcu, yani 22 futbolcu içinde toplam 5 futbolcu İstiklal Marşı’nı söylüyordu! Bence bu, Türk futbolu adına çok üzüntü verici bir durum. Buradan Federasyon yetkililerine bir çağrı yaparak yabancı oyuncu konusundaki kararı yeniden gözden geçirmelerini istiyorum. Bu kadar yabancı oyuncuyu takımlarda oynatıyoruz ama Türk futbolu dün neyse, bugün de aynı! Avrupa şampiyonu mu olduk? Dünya şampiyonu mu olduk? Olduğumuz yerdeyiz! Ama bizim daha çok alt yapıya, amatör spora yatırım yapmamız gerektiği gerçeği ortada duruyor.

“FEDERASYON YABANCI MESELESİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİDİR”

Yabancı futbolcuyu al, olabildiğince parayı ver, ondan sonra bir maç, iki maç… Faydalanma, geri gönder! Bu imkânlardan faydalanacaksa, bizim gençlerimiz faydalansın istiyorum. Federasyonun bu yabancı oyuncu oynatma meselesini mutlaka gözden geçirmesi gerekiyor. Burada şu tespiti de yapmalıyız; Trabzon geçmişte bir futbolcu tarlası idi. Bize düşen görev, amatör spor kulüplerinde oynayan, bu spora gönül veren yeni yeni Uğurcanları oralardan çıkarıp, üst liglere kazandırmaktır. Trabzon bir futbol kentidir, sizler buna hizmet ediyorsunuz, büyük fedakârlıklar yapıyorsunuz. Bu fedakârlığı Federasyonun da desteklemesi lazım. Ve bu yabancı futbolcu meselesini mutlaka ele alıp sayıyı sınırlandırması ve bizim gençlerimize daha çok yer vermesi gerektiğini ifade ediyorum.”