Başkan transferi yalanladı! Beşiktaş'ta üçüncü sağ bek de kaçtı

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş'ta sağ bek pozisyonu için anlaşmaya varıldığı iddia edilen Emerson'da pürüz çıktı.

İtalyan gazeteci Di Marzio, siyah beyazlıların Brezilyalı sağ bekin kiralık transferi konusunda kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise transferin bittiğini yalanladı. Adalı, "Emerson'u aldığımız falan yok, çalışmalarımız devam ediyor, menajerlerle çalışan gazeteci görünümlü hesapların ya da sosyal medya yapılanmalarının çığırtkanlığına kulak asmayacağız. Artık Beşiktaş'ın yakasından düşsünler.. Beşiktaş için en doğrusunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika!



Başkan Serdal Adalı'yla konuştum.. Direkt cümlesini aktarıyorum.



"Emerson'u aldığımız falan yok, çalışmalarımız devam ediyor, menajerlerle çalışan gazeteci görünümlü hesapların ya da sosyal medya yapılanmalarının çığırtkanlığına kulak asmayacağız.

Artık… — Fırat Günayer (@firatgunayer) July 23, 2025

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise Emerson'un Brezilya ekiplerinden Flamengo ile her konuda anlaştığını ve Milan ile görüşmelere başladığını aktardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da 'Here we go Emerson Royal, Beşiktaş'ta' paylaşımını sildi.

???? Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Emerson Royal, Flamengo ile her konuda anlaşmaya vardı. Kulüpler arası görüşmeler başladı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 23, 2025

ÜÇÜNCÜ SAĞ BEK DE OLMADI

Transfer döneminde Abraham, Jurasek ve Orkun Kökçü'yü kadrosuna katarak ses getiren Beşiktaş, sağ bekte ise aradığını bulamadı. İlk olarak Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi Samuel ile anlaşan siyah beyazlılar, oyuncu tarafının isteklerinin artması nedeniyle transferden çekilmişti.

Ardından Kyle Walker Peters ile görüşen ve oyuncuyla anlaşarak İstanbul'a davet eden Beşiktaş, oyuncu tarafının pürüz çıkarması üzerine o transferden de çekildiğini açıklamıştı.

Emerson, Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen üçüncü sağ bek oyuncusu olmuştu.