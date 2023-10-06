Başkanın kızının işyerine 30 kurşun

İHA'nın haberine göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in kızı Melike Çetin Aykal’ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Şüpheliler motosiklet ile gelerek bulvar üzerinden yaklaşık 30 el boyunca tabancalarla güzellik merkezine ateş etti.

Saldırı sırasında içeride yaklaşık 10 kişi bulunurken, kurşunların camlardan içeri girmesiyle insanlar bir anda kaçışarak canlarını zor kurtardı. Şüpheliler ise hedef gözetmeden ateş açmaya devam etti ve mermileri bitince hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.