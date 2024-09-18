Başkent olmadığı halde en çok ziyaret edilen Avrupa şehirleri. İstanbul ilk 5'te..

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başkent olmadığı halde en çok ziyaret edilen Avrupa şehirleri. İstanbul ilk 5'te..

Başkent olmadığı halde en çok ziyaret edilen Avrupa şehirleri belli oldu. Ortaya koyulan veriler doğrultusunda İstanbul, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ilk 5 şehri arasında yer alıyor.

Dünyada turistik anlamda en çok ziyaret edilen ülkeler arasında bulunan Türkiye’de, en çok ziyaret edilen şehirler arasında İstanbul ilk sırada bulunuyor.

Milyonlarca turistin akın ettiği İstanbul, başkent olmadığı halde Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında da yer aldı. Buna göre İstanbul, listede ilk 5’de yer alıyor.

Listede İspanya’dan Barcelona, Polonya’dan Krakow, İsviçre’den Zurich, Hırvatistan’dan Dubrovnik, Türkiye’den ise İstanbul yer alıyor.

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İSTANBUL VE ANTALYA AVRUPA’NIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLERİ ARASINDA İLK 5’TE

Başkent olan şehirleri de hesaba katarsak İstanbul ve Antalya, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında ilk 5’te.

Antalya özellikle yaz aylarında tatil yapmak isteyen turistlerin akınına uğrarken, İstanbul ise köklü tarihi ve doğal güzellikleri ile turistlerin odak noktası haline geliyor.

İşte başkentlerde dahil Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 5 şehri,

1. Londra, Birleşik Krallık

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2. Paris, Fransa

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3. İstanbul, Türkiye

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4. Antalya, Türkiye

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5. Milano, İtalya

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