Başkenti sarsan kulis: Saray paniğe kapıldı çıkış yolu bulamıyor!

Önkibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan ile barış açılımı dahil olmak üzere pek çok siyasi manevrayla kamuoyunu etkilemeye çalıştığını, ancak bunların hiçbirinin AKP’nin oy kaybını durdurmaya yetmediğini belirterek yerel seçimlerde yükselişe geçen Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) itibarsızlaştırılması girişimlerinin de başarısız olduğunu ifade etti. Önkibar, CHP’nin birçok kamuoyu araştırmasında hala birinci parti konumunda olduğunu aktararak şöyle konuştu:

Çöküş bütün bünyeyi, bütün ülkeyi sarmış durumda. Öyle olduğu için de AKP sürekli olarak kan kaybediyor. Tayyip Erdoğan kanamayı durdurmak için kanlı terör örgütü PKK ve Apo ile sözde barış açılımına kadar olmadık hamleler yaptı fakat fayda etmiyor. Mahalli seçimlerde yükselen Cumhuriyet Halk Partisi sözde yolsuzluk operasyonlarıyla kirletilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışıldı ancak sonuç yok. CHP an itibarıyla hala pek çok ankette birinci parti gözüküyor. Erdoğan aylardır çıkış yolu aramasına rağmen bir yol haritası da belirleyemedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sindirme korkutma operasyonları da geri tepti. Aynı şekilde operasyonlar sonrası iki ayda kesin biter denilen Ekrem İmamoğlu da tam tersine büyümeye devam ediyor. Bu bağlamda sarayda büyük tartışmalar ve azarlar olduğu, Ankara kulislerine yansıdığı zira söylenen Erdoğan'ın bazı başlıklarda çalışma ekibine “Beni yanılttınız” deyip sigaya çektiğidir. Özetle sarayın kafası hayli karışık hatta panikte. Çünkü ne yaparsa yapsın kurulan oyun tutmuyor, geri tepiyor.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HİKAYESİ OY KAYBETTİRİYOR

“Terörsüz Türkiye” hikayesi bile oy getirmenin tersine oy kaybettiriyor. Saray yeni anayasa bağlamında da ikileme düşmüş durumda. Anayasanın halka rağmen yani referandumsuz olamayacağının farkında görüyor. Yapılacak referandumun ise Apo ve Tayyip Erdoğan oylamasına dönüşeceğinden iktidar cephesi çok kaygılı. CHP'yi ısrarla yeni anayasa masasına oturtmak istemeleri de bundan yani halktan onay almak için kulislere yansıdı. İktidar cephesinden CHP'ye masaya oturması için yeni teklifler yapılıyor. Özetle sarayın kimyası hayli bozuk ve çıkış yolu bulamıyor.