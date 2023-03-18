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Başkentin ortasında yıllarca ajanlık yaptığı ortaya çıktı. Aslında yaptığı işle sinyali vermiş

Yunan İstihbaratı Yunanistan’ın başkenti Atina’da örgü dükkanı işleten bir kadının Yunanistan'ın başına çorap örmek için 2018’den beri Rus ajanlığı yaptığını açıkladı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:20
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Başkentin ortasında yıllarca ajanlık yaptığı ortaya çıktı. Aslında yaptığı işle sinyali vermiş

Başkentin ortasında yıllarca ajanlık yaptığı ortaya çıktı. Aslında yaptığı işle sinyali vermiş
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Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Pangrati bölgesinde bir apartman dairesinde yaşayan, amatör fotoğrafçılık yapan ve örgü dükkanı işleten 32 yaşındaki Maria Tsalla isimli bir kadının Rus ajanı olduğu öne sürüldü. Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP), 2018'den beri Tsalla’nın ülkede gizli şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti.

“MOSKOVA’YA ÇAĞRILDI, YUNANİSTAN’A DÖNMEDİ”
Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) tarafından yapılan açıklamada kimliği Maria Tsalla olarak açıklanan ve başkent Atina'daki Pangrati semtinde yaşadığı belirtilen kişinin asıl kimliğinin Irina Aleksandra Smireva olduğu ifade edildi. Casusun, Pangrati'de fotoğrafçılık yaptığı ve Galazio adlı örgü malzemeleri satan bir dükkan işlettiği öne sürüldü. Aynı zamanda EYP tarafından kadının bir süredir takip edildiği, Rusya Dış İstihabrat Servisi tarafından Ocak ayında Moskova’ya geri çağrıldığı ve bir daha Yunanistan’a dönmediği söyledi.

“PROFİLİNDE YÜZÜNÜ SAKLIYORDU”
2017 yılında sahte pasaportla Yunanistan’a gelen Tsalla’dan ilk şüphelenme nedeni olarak ise nüfus belgelerindeki tutarsızlıklar gösterildi. Yunan basınında yer alan haberlerde casusun kayıt defterindeki bazı sayfaları yırtıp yerine başkalarının bilgilerinin yerleştirildiğini ifade edildi. Gerçek bir kimlik oluşturmak için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan kadının özellikle profilinde yüzünü saklayan fotoğrafların yer aldığına dikkat çekildi.

“ÜÇ DÖRT DİL KONUŞUYORDU”
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea'nın internet sitesindeki haberde, Smireva'nın bir komşusu Rus ajanı “Kendisini tanıyorduk. Çok iletişimimiz olmadı ama üç dört dil konuşması beni etkiledi. İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyordu. Gerçi onu bir süredir görmedim” diyerek anlattı.

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