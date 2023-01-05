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Ankara'da 65 sikke ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 65 sikke ele geçirildi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 18:25
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Başkentte 65 sikke ele geçirildi

Ankara'da 65 sikke ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu, Çankaya'da ikamet eden U.G'nin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği ve müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, U.G, tarihi eserleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

U.G'nin üst aramasında çeşitli dönemlere ait 65 sikke ele geçirildi. (AA)

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﻿Ankara'da 65 sikke ele geçirildi
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