Ankara'da kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi

(AA) Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 13-19 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, 7 milyon 560 bin boş makaron, 128 bin 58 paket kaçak sigara, 37 bin 381 elektronik/muhtelif eşya, 3 bin 496 litre karışımlı akaryakıt, 1771 tarihi eser, 811 bandrol, 364 elektronik sigara, 279 kilogram tütün, 190 litre etil alkol, 95 puro, 49 şişe sahte alkollü içki ve 13 cep telefonu ele geçirildi.