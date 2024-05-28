Başkentte pikap dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Polatlı-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Yaser O. yönetimindeki pikaba, iddiaya göre arkadan gelen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle pikap, yolun sağındaki dere yatağına uçtu, bariyerleri aşarak. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, pikap içinde bulunan Y.O., F.Ü., M.E. ve İlknur Doğan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak, İlknur Doğan (56) kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralı üç kişi ise hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrasında, vinç yardımıyla dereye uçan pikap kurtarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.