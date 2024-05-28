Başkentte pikap dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Başkentte pikap dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara istikametine seyreden bir pikabın arkadan çarpılması sonucu yolun sağındaki dere yatağına uçtuğu kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

Olay, Polatlı-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Yaser O. yönetimindeki pikaba, iddiaya göre arkadan gelen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle pikap, yolun sağındaki dere yatağına uçtu, bariyerleri aşarak. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, pikap içinde bulunan Y.O., F.Ü., M.E. ve İlknur Doğan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak, İlknur Doğan (56) kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralı üç kişi ise hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrasında, vinç yardımıyla dereye uçan pikap kurtarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw214785-01.jpg

aw214785-06.jpg

aw214785-02.jpg

aw214785-03.jpg

aw214785-04.jpg

aw214785-05.jpg

aw214785-07.jpg

aw214785-08.jpg

aw214785-09.jpg

Son Haberler
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu' Spor
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu'
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları Video
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı Video
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor Spor
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı Video
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı Video
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek Ekonomi
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek