Başkentte siber güvenlik konuşulacak

Türkistan coğrafyasından gelen heyetlerle birlikte düzenlenecek etkinlik; Blackbox Security, Siber Kulüpler Birliği, BrandDefense, Phıshy, Ulusal Siber Olay Müdahale Merkezi (USOM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) stratejik iş birlikleri ile destekleniyor.

Hacktrick 2024, siber güvenlik alanındaki son teknolojik gelişmelerin, yenilikçi çözümlerin ve gelecek vizyonlarının tartışılacağı bir platform olarak öne çıkıyor. Etkinlik katılımcıları arasında uzmanlar, endüstri liderleri, akademisyenler ve geleceğin siber güvenlik uzmanları bulunacak.

Türk dünyasından siber güvenlik uzmanları katılıyor

Etkinliğe; Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen heyetler de katılacak. Katılacak önemli isimlerden bazıları şunlar: Azerbaycan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Davud Rustamov, Azerbaycan Siber Güvenlik Organizasyonları Teşkilatı Başkanı Elvin Balajanov, Azerbaycan Siber Güvenlik Organizasyonları Teşkilatı Genel Sekreteri Fidan Ahmadova, Kırgızistan merkezli İnternet Politikası Ulusal Girişimi’nden Marat Torobekov, Kazakistan merkezli TSARKA (Özel Siber Güvenlik Ağı) Kurucusu ve CEO'su Olzhas Satiyev ve Özbekistan Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği Ürünleri Belgelendirme Departmanı Başkanı Jamoliddin Yusupov.

“Siber güvenlik, uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımıyla güçlenir”

Blackbox Security Düşünce Kuruluşu Başkanı Kürşat Oğuzhan Akıncı, Hacktrick 2024 hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yılki etkinliğimiz, Türkistan coğrafyasından gelen katılımcılarla daha da renklenecek. Siber güvenlik, sadece teknolojiyle değil, uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımıyla da güçlenir. Hacktrick 2024, bu alanda önemli bir adımı temsil ediyor" şeklinde konuştu.

Gençler siber güvenlik eğitimi alabilecek

Etkinlik, sadece profesyoneller için değil, aynı zamanda geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmeyi de hedefliyor. Orta Asya coğrafyasından katılacak heyetlerle birlikte etkinliğe katılacak yüzlerce genç de siber güvenlik alanında eğitim alma fırsatı bulacak. Bu gençler, sektördeki liderlerle tanışma ve deneyimlerini paylaşma şansı yakalayarak, kariyerlerine değerli bir başlangıç yapabilecek.

Siber tehditlere karşı uluslararası dayanışmayı teşvik edecek

Hacktrick 2024, siber güvenlik alanında uluslararası iş birliğini ve bilgi paylaşımını teşvik ederken, gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine ve sektöre entegre olmalarına olanak sağlayacak. Türkistan'dan katılacak heyetlerle birlikte etkinliğin bu yıl daha da kapsamlı ve etkileyici olması bekleniyor. Ayrıca, etkinlik kapsamında düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları ve yarışmalarla katılımcılara interaktif bir deneyim sunulacak. Siber güvenlik alanında Türkiye'nin lider konumunu güçlendirmeyi ve bölgesel iş birliğini artırmayı hedefleyen etkinlik, siber tehditlere karşı mücadelede uluslararası dayanışmayı ve ortak çözümleri teşvik ederek, dijital dünyanın güvenliğine katkı sağlayacak.