Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 29 takım ve ön elemeden gelecek 3 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı.
Türk kulüplerinden Darüşşafaka Lassa C Grubu, Pınar Karşıyaka E Grubu, Bursaspor F Grubu, Galatasaray Nef G Grubu, TOFAŞ ise H Grubu'nda yer aldı.
Gruplarını ilk sırada bitirenler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak.
Normal sezon maçlarının 17 Ekim'de başlayacağı gruplar şu şekilde:
A Grubu
Unicaja (İspanya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Peristeri (Yunanistan), Le Mans Sarthe (Fransa)
B Grubu
JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Rytas Vilnius (Litvanya), Promitheas Patras (Yunanistan), Opava (Çekya)
C Grubu
Lenovo Tenerife (İspanya), Darüşşafaka Lassa (Türkiye), VEF Riga (Letonya), elemelerden gelecek takım
D Grubu
AEK (Yunanistan), MHP Riesen (Almanya), Dinamo BDS Sassari (İtalya), King Szczecin (Polonya)
E Grubu
Pınar Karşıyaka (Türkiye), Filou Oostende (Belçika), Ewe Baskets Oldenburg (Almanya), elemelerden gelecek takım
F Grubu
Hapoel Holon (İsrail), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Bursaspor (Türkiye), Rio Breogan (İspanya)
G Grubu
Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), Galatasaray Nef (Türkiye), PAOK mateco (Yunanistan), elemelerden gelecek takım
H Grubu
TOFAŞ (Türkiye), Igokea m:tel (Bosna Hersek), UCAM Murcia (İspanya), Bertram Yachts Derthona (İtalya)
(AA)