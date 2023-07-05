Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

İsviçre’nin Mies kentinde düzenlenen kura çekimi sonucunda temsilcilerimiz Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Tofaş’ın Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ki rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 29 takım ve ön elemeden gelecek 3 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı.

Türk kulüplerinden Darüşşafaka Lassa C Grubu, Pınar Karşıyaka E Grubu, Bursaspor F Grubu, Galatasaray Nef G Grubu, TOFAŞ ise H Grubu'nda yer aldı.

Gruplarını ilk sırada bitirenler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak.

Normal sezon maçlarının 17 Ekim'de başlayacağı gruplar şu şekilde:

A Grubu
Unicaja (İspanya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Peristeri (Yunanistan), Le Mans Sarthe (Fransa)

B Grubu
JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Rytas Vilnius (Litvanya), Promitheas Patras (Yunanistan), Opava (Çekya)

C Grubu
Lenovo Tenerife (İspanya), Darüşşafaka Lassa (Türkiye), VEF Riga (Letonya), elemelerden gelecek takım

D Grubu
AEK (Yunanistan), MHP Riesen (Almanya), Dinamo BDS Sassari (İtalya), King Szczecin (Polonya)

E Grubu
Pınar Karşıyaka (Türkiye), Filou Oostende (Belçika), Ewe Baskets Oldenburg (Almanya), elemelerden gelecek takım

F Grubu
Hapoel Holon (İsrail), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Bursaspor (Türkiye), Rio Breogan (İspanya)

G Grubu
Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), Galatasaray Nef (Türkiye), PAOK mateco (Yunanistan), elemelerden gelecek takım

H Grubu
TOFAŞ (Türkiye), Igokea m:tel (Bosna Hersek), UCAM Murcia (İspanya), Bertram Yachts Derthona (İtalya)

(AA)

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Son Haberler
Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam ne anlama geliyor? Keşfet
Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam ne anlama geliyor?
Dinlenirken kilo verdiren besinler ortaya çıktı. Göbek yağlarını eritiyor Sağlık
Dinlenirken kilo verdiren besinler ortaya çıktı. Göbek yağlarını eritiyor
Çay içmek hafızayı koruyor mu Şifalı Bitkiler
Çay içmek hafızayı koruyor mu
Obezite çağın salgını Sağlık
Obezite çağın salgını
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hangi ülkeden kulüp satın alacağını açıkladı Spor
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hangi ülkeden kulüp satın alacağını açıkladı
Maltepe Belediyesine silahlı saldırı Güncel
Maltepe Belediyesine silahlı saldırı
TMO'nun hububat alımları sürüyor Ekonomi
TMO'nun hububat alımları sürüyor