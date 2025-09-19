Basketbol yayın hakları için imzalar atıldı: Kaç maç şifresiz yayınlanacak?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarını 4 yıl süreyle yeniden alan Digiturk ile sözleşme imzaladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketboluna büyük bir değer katacak önemli bir heyecanı paylaştıklarını belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ikinciliği hatırlatan Türkoğlu, "Ülkemizi gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımızın tarihi başarısıyla sözlerime başlamak istiyorum. Gümüş madalya alarak ülkemize bu gururu yaşatan başta başantrenörümüz Ergin Ataman olmak üzere sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu başarı basketbolda doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Bu başarıyla yeni sezona 'Merhaba' demeye hazırlanıyoruz" dedi.

HER HAFTA 2 ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Bu anlaşmayla yalnızca maçların yayınlanmasının değil, basketbolun değerinin de artacağını dile getiren Türkoğlu, "Bu anlaşma basketbolun marka değerini, oyuncularımızın emeğini, kulüplerimizin yatırımını ve taraftarların heyecanını en üst düzeye çıkarması anlamına gelmektedir. Yayın gelirinin ligimize sağlayacağı katkı, kulüplerimizin kurumsal yapısını destekleyecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şifresiz yayınlanacağını söyleyen Hidayet Türkoğlu, "Basketbol Süper Ligi'nin önümüzdeki 4 sezon bütün maçları canlı olarak yayınlanırken, her hafta 2 maç şifresiz olarak ekranlara gelecek. İş birliğimizin ilk meyvesini de 24 Eylül Çarşamba günü Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle alacağız. Bu dev karşılaşma beIN Sports Haber ekranlarında tüm Türkiye'ye ulaştırılarak yeni sezonun heyecanı da resmen başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOL SÜPER LİGİ, PORTFÖYÜMÜZÜN TAM KALBİNDE YER ALIYOR"

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, TBF'yle aralarındaki ortaklığı genişlettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Önümüzdeki 4 sezon boyunca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni yayınlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliğinden dolayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ve takımı kutlayan Al-Marri, "Son saniyeye kadar mücadele ettiler ve tüm milletimiz için ilham kaynağı olduklarını kanıtladılar. Basketbol Süper Ligi, portföyümüzün tam kalbinde yer alıyor. Amacımız dünya standardında yayın sunmak" dedi.

İmzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimiyle toplantı tamamlandı.