Basketbolcuyla aşk yaşadığı konuşuluyordu! Oyuncu Devrim Özkan sessizliğini bozdu

Evlenecekleri konuşulan Devrim Özkan ve Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırmışlardı.

AŞK İDDİALARIYLA GÜNDEM OLDU

Birbirlerini takipten çıkaran ikili, birlikte çekindikleri fotoğrafları da kaldırmıştılar. Ayrılığın ardından ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın, yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabında Basketbol Süper Ligi'nin önemli isimlerinden Luka Brajkovic ile takipleşmeye başlamıştı.

KIRMIZI GÜL İDDİALARI GÜÇLENDİRMİŞTİ

Sevgililer Günü'nde de kırmızı gül paylaşımı yapınca iddiaları güçlenmişti.

SON NOKTAYI KOYDU

İddiaların ardından ise Devrim Özkan, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ilişki yaşamadığını açıkladı.

"EKSTRA BEKARIM"

Özkan, İngilizce paylaşımında "Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım" dedi.