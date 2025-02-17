Basketbolcuyla aşk yaşadığı konuşuluyordu! Oyuncu Devrim Özkan sessizliğini bozdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Basketbolcuyla aşk yaşadığı konuşuluyordu! Oyuncu Devrim Özkan sessizliğini bozdu

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’dan ayrılan ünlü oyuncu Devrim Özkan, basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Ünlü oyuncu çıkan söylentilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Evlenecekleri konuşulan Devrim Özkan ve Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırmışlardı.

AŞK İDDİALARIYLA GÜNDEM OLDU

Birbirlerini takipten çıkaran ikili, birlikte çekindikleri fotoğrafları da kaldırmıştılar. Ayrılığın ardından ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın, yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

u-001.webp

Ünlü oyuncu, Instagram hesabında Basketbol Süper Ligi'nin önemli isimlerinden Luka Brajkovic ile takipleşmeye başlamıştı.

KIRMIZI GÜL İDDİALARI GÜÇLENDİRMİŞTİ

Sevgililer Günü'nde de kırmızı gül paylaşımı yapınca iddiaları güçlenmişti.

8.webp

SON NOKTAYI KOYDU

İddiaların ardından ise Devrim Özkan, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ilişki yaşamadığını açıkladı.

"EKSTRA BEKARIM"

Özkan, İngilizce paylaşımında "Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım" dedi.

t.webp

Son Haberler
Çiğ köfte tüketirken bunlara dikkat! Etli mi, Etsiz mi daha sağlıklı?
Çiğ köfte tüketirken bunlara dikkat! Etli mi, Etsiz mi daha sağlıklı?
Osmanlı Devleti’ni kuranlar gibi Türk Safevi Devleti’i kuranlar da Türkmenlerdir
Osmanlı Devleti’ni kuranlar gibi Türk Safevi Devleti’i kuranlar da Türkmenlerdir
Sondakika!.. Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a şok cevap!
Sondakika!.. Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a şok cevap!
AKP’de yeni anayasa ve zihniyet çatışması
AKP’de yeni anayasa ve zihniyet çatışması
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı