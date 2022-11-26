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Edirne’de kaçak içki operasyonu

Edirne’de bir eve polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. 

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:25
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Baskın yapılan evde litrelerce etil alkol ele geçirildi

Edirne’de kaçak içki operasyonu
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Edirne’nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde yapma rakı ve etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi’ndeki H.A.’ya ait evde arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 adet 0,5’lik pet şişeler içerisinde yapma rakı, 1 şişe yapma viski ve 30 litre etil alkol buldu.

Ele geçirilen alkollere el konulurken, H.A. hakkında da yasal işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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