Başlarına talih kuşu kondu: Türk aileye teklif yağıyor

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesinin bahçesine 3,7 kilogramlık bir göktaşı düştü. Ailenin kasada sakladığı göktaşı için aileye 200 bin euro, yani yaklaşık 4,3 milyon TL teklif edildi.

Bild gazetesinin haberine göre, olay hakkında konuşan Mahmut Şahin, 25 Nisan günü eşi ve kızlarının kahve içerken bahçeden bir çarpma sesi duyduğunu aktardı. Bahçeye çıkan aile, buhar çıkaran bir cismin açtığı deliği fark etti. "Önce deliğin bir gaz kaçağı ya da kimyasal reaksiyondan kaynaklandığını ve itfaiyeyi aramamız gerektiğini düşündük" diyen Şahin, "Ancak kızlarım mıknatısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşları çarpmadan saatler sonra bile manyetik kalabiliyormuş. Normal kayalar ya da taşlar böyle değilmiş" dedi.

"EYALETE BUGÜNE KADAR DÜŞEN EN BÜYÜK GÖKTAŞI"

Ardından yaptıkları test ile mıknatısın taşa yapıştığını gördüklerini söyleyen Şahin, bahçelerine düşen göktaşının 3,7 kilo ağırlığında olduğunu ve göktaşı için Almanya dışından çok sayıda teklif aldıklarını aktardı. Şahin'in açıklamasına göre, bugüne kadar göktaşı için aileye gelen en yüksek teklif ise 200 bin Euro olmuş.

"KASADA SAKLIYOR"

Mahmut Şahin, halihazırda kasada sakladıkları göktaşını 'başkalarının da görüp incelemesinin önemli olduğunu' söylerken, konuya ilişkin bilgi veren Meteor Çalışma Grubu'ndan Carsten Jonas da Şahin ailesinin bahçesine düşen bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig-Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu bildirdi. Buna göre, 1962 yılında Kiel'de yaklaşık bir kilo ağırlığındaki bir göktaşı da bir çatıya çarpmıştı.

Bild'in haberine ayrıca Mars ve Jüpiter arasındaki Meteroid Kuşağı'ndan gelen göktaşlarının 25 Nisan'da Elmshorn üzerinde bir yağmur gibi düştüğü ancak o parçaların çok daha küçük olduğu bilgisi paylaşıldı.