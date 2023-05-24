Başlarına talih kuşu kondu: Türk aileye teklif yağıyor

Almanya'da yaşayan Şahin ailesinin evlerinin bahçeline 3,7 kilogram ağırlığında bir göktaşı düştü. Göktaşı için aileye 4,3 milyon TL'lik teklif yapıldı.

Başlarına talih kuşu kondu: Türk aileye teklif yağıyor

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesinin bahçesine 3,7 kilogramlık bir göktaşı düştü. Ailenin kasada sakladığı göktaşı için aileye 200 bin euro, yani yaklaşık 4,3 milyon TL teklif edildi.

Bild gazetesinin haberine göre, olay hakkında konuşan Mahmut Şahin, 25 Nisan günü eşi ve kızlarının kahve içerken bahçeden bir çarpma sesi duyduğunu aktardı. Bahçeye çıkan aile, buhar çıkaran bir cismin açtığı deliği fark etti. "Önce deliğin bir gaz kaçağı ya da kimyasal reaksiyondan kaynaklandığını ve itfaiyeyi aramamız gerektiğini düşündük" diyen Şahin, "Ancak kızlarım mıknatısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşları çarpmadan saatler sonra bile manyetik kalabiliyormuş. Normal kayalar ya da taşlar böyle değilmiş" dedi.

"EYALETE BUGÜNE KADAR DÜŞEN EN BÜYÜK GÖKTAŞI"

Ardından yaptıkları test ile mıknatısın taşa yapıştığını gördüklerini söyleyen Şahin, bahçelerine düşen göktaşının 3,7 kilo ağırlığında olduğunu ve göktaşı için Almanya dışından çok sayıda teklif aldıklarını aktardı. Şahin'in açıklamasına göre, bugüne kadar göktaşı için aileye gelen en yüksek teklif ise 200 bin Euro olmuş.

Almanya'daki evlerinin bahçesine göktaşı düşen Şahin Ailesi zengin oldu

"KASADA SAKLIYOR"

Mahmut Şahin, halihazırda kasada sakladıkları göktaşını 'başkalarının da görüp incelemesinin önemli olduğunu' söylerken, konuya ilişkin bilgi veren Meteor Çalışma Grubu'ndan Carsten Jonas da Şahin ailesinin bahçesine düşen bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig-Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu bildirdi. Buna göre, 1962 yılında Kiel'de yaklaşık bir kilo ağırlığındaki bir göktaşı da bir çatıya çarpmıştı.

Bild'in haberine ayrıca Mars ve Jüpiter arasındaki Meteroid Kuşağı'ndan gelen göktaşlarının 25 Nisan'da Elmshorn üzerinde bir yağmur gibi düştüğü ancak o parçaların çok daha küçük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Son Haberler
Jesus'tan flaş karar. Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'i belli oldu Spor
Jesus'tan flaş karar. Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'i belli oldu
Barcelona yine yenildi. Şampiyon oldu ligi boş verdi Spor
Barcelona yine yenildi. Şampiyon oldu ligi boş verdi
Otoyolda feci kaza: Paramparça olan TIR'ın kupasından sağ çıktı Yaşam
Otoyolda feci kaza: Paramparça olan TIR'ın kupasından sağ çıktı
AKP İl Başkan Yardımcısı’ndan 'sahte afiş’ itirafı: AKP Genel Merkezi'nden basılı halde geldi Güncel
AKP İl Başkan Yardımcısı’ndan 'sahte afiş’ itirafı: AKP Genel Merkezi'nden basılı halde geldi
Alkolmetreye üflemeyi reddetti, arabayı bırakıp gitti Yaşam
Alkolmetreye üflemeyi reddetti, arabayı bırakıp gitti
Akıllara durgunluk veren olay: Sosyal medyadan tanıştığı kadın hayatının şokunu yaşattı! Yaşam
Akıllara durgunluk veren olay: Sosyal medyadan tanıştığı kadın hayatının şokunu yaşattı!