Başörtülü hakimler için reddi hakim talep ettiler

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar Ufuk A. ve Serdar B., 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanarak hakim karşısına çıktı.

"MAHKEME BAŞKANI VE ÜYESİ HAKKINDA REDDİ HAKİM TALEBİ"

Sanık Serdar B.'nin avukatı Alperen D., reddi hakim talebinde bulundu. Avukat Alperen D., Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir hukuk devleti olduğunu, Anayasada mahkemenin bağımsızlığının teminat altına alındığını ve dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddettiğini ifade etti.

Öte yandan avukat Alperen D., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi dini simgelerle görev yapmasına ilişkin herhangi bir içtihatta bulunmadığını, CMK 25 ve devamında gerekçeleri yazılı olarak bildireceğini, hakimin reddi talebinin reddi halinde mahkeme heyetinin kendiliğinden dosyadan çekilmesini talep ettiğini, müvekkilin sorgusunun akabinde alınmasını istediğini belirtti.

DURUŞMAYI ERTELEYİP AVUKATI BAROYA ŞİKAYET ETTİLER

Mahkeme Başkanı, sanık müdafisine reddi hakim talebini yazılı olarak bildirmesi için 3 gün süre verilmesine, ret gerekçeleri bildirildiğinde talebin karara bağlanmasına, öte ayandan mahkeme heyetinden başkan ve üye hakim için ret talebinde bulunulduğu için bu işlem sonuçlanıncaya kadar başka bir işlem yapılmamasına hükmetti.

Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelenirken mahkeme heyetinin avukatın beyanına ilişkin Ankara 1 No'lu Baroya şikayette bulunduğu ifade edildi.