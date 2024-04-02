Basra'da kamyon öğrenci grubuna daldı: 6 ölü, 16 yaralı

Kazada 6 öğrenci hayatını kaybetti, 16 öğrenci de yaralandı.

Olay, Basra kentinin merkezinde bir okulun yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı hızla seyreden bir kamyon, okul çıkışı evlerine dönen öğrenci grubunun arasına daldı. Kazada 6 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti, 16 öğrenci de yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.