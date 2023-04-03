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Mehmet Özgür rahatsızlanınca yerine yönetmen sahneye çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kapalı gişe sahnelenen 'İstanbul Efendisi' adlı tiyatro oyununda bir ilk yaşandı. Başrol oyuncusu Mehmet Özgür’ün oyundan önce rahatsızlanması üzerine oyunda yönetmen Engin Alkan rol aldı. 

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:25
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Başrol oyuncusu Mehmet Özgür rahatsızlanınca yerine yönetmen sahneye çıktı

Mehmet Özgür rahatsızlanınca yerine yönetmen sahneye çıktı
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Engin Alkan ve sahneye tekerlekli sandalye ile çıkan Mehmet Özgür alkış yağmuruna tutuldu.

Mehmet Özgür, Antalyalı tiyatro severlere teşekkür ederek, “Bir süredir menüsküs rahatsızlığım vardı. Bugün ayağımın üzerine basamaz duruma geldim. Yönetmenimiz Engin Alkan da tesadüfen oyun değerlendirmesi ve izlemek için buradaydı. Kendisine benim yerime sahne aldığı için çok teşekkür ediyorum. Bol alkışlarınız ve bizi her zaman desteklediğiniz için tüm oyunlarımızın kapalı gişe sahnelenmesine vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

''SİZLERİ GERİ ÇEVİRMEMEK İÇİN BU KARARI ALDIM''

Yönetmen Engin Alkan ise, “Tesadüf olarak buradaydım. Oyunu izlemeye gelmiştim. Sizleri geri çevirmemek için böyle bir karar aldım. En son 10 yıl önce oyun oynamıştım. Aklımda kalan kısmıyla oynayacağım. Ne kadar sürçü lisan edersem affedin” ifadelerini kullandı.

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