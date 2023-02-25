25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Adım Farah' dizisinin afişi yayınlandı

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li 'Adım Farah' dizisinin afişi iki oyuncunun da hayranlarını heyecanlandırdı. "Adım Farah ne zaman?" sorusu da merak edilirken Demet Özdemir ve Engin Akyürek'li 'Adım Farah'ın 1 Mart'ta seyirciyle buluşacağı açıklandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 13:15
Takip Et

Başrollerini Demet Özdemir ce Engin Akyürek'in oynadığı adım farah dizisinin afişi yayınlandı

'Adım Farah' dizisinin afişi yayınlandı
+
Aa
-

Son dönemde cesur sahneleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir ve Engin Akyürek’i buluşturan Adım Farah dizisi merakla bekleniyor.

ADIM FARAH NE ZAMAN?
O3 Medya imzalı dizi 1 Mart Çarşamba günü seyirciyle buluşacak. Recai Karagöz’ün yönettiği dizinin afişi yayınlandı.

ADIM FARAH KONUSU
Dizide ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah’ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları ele alınıyor.

Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli’nin de buluştuğu “Adım Farah”ı Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur kaleme alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
2
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
3
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
4
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
5
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
6
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
7
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.