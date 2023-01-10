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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’ndan HDP açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’ye açılan kapatma davası ile ilgili açıklama yaptı. Şahin, “Yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. PKK’yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar” dedi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 12:20
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Başsavcıdan HDP açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’ndan HDP açıklaması
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada sözlü açıklama yapmak üzere Anayasa Mahkemesine geldi.

Şahin’in, HDP’nin kapatılması istemli davada Yüksek Mahkeme heyetine yapacağı sözlü açıklama saat 10.00’da başladı.

Başsavcı Şahin, AYM’den ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı.

Şahin açıklamasında, “Yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. PKK’yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar. Seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanmaması yüksek mahkemenin takdiridir.” dedi.

15 ÜYENİN 10’UN OY ÇOKLUĞUYLA

Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte, Başsavcı Şahin’in sözlü açıklamasının ardından belirlenecek günde HDP yetkilileri sözlü savunmasını yapacak.

HDP yetkililerinin, sözlü savunma yapmasının ve partinin Hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin savunmasını da vermesinin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 üyenin 10’unun oy çokluğuyla karar verilebilecek HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa’nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3’te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10’unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile HDP’ye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

 

 

 

 

 

 

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1950
10.01.2023 13:47
Akp nin Feto terör örgütü ile ilişkisi yok mu? Mhp nin CIA ile ilişkisi yok mu? Akp nin Yobaz Taliban düşünceli tarikat ve cemaatler ile ilişkisi yok mu ? Var onları da kapatın  
 
Cemal
10.01.2023 13:43
Hdp, pkk/ypg, fetö, daeş abd emperyalistlerinin kuklalarıdır. Allah katil ABD yi kahrı perişan eylesin inşallah. ABD nin bütün tuzaklarını başlarına dolasın...  
 
Nevzat gül
10.01.2023 13:00
Akp ile yaptiklari gizli ittifaki kapatilinca resmen akp`nin millet vekili listesinden seçime girerler daha iyi at oynatirlar.itiraz edecek olan embesiller Akp andimizi kime hos görünmek için kaldirdi  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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