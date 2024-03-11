Başsavcılıktan para sayma görüntülerine soruşturma. CHP açıklama yapmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı' şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır"

CHP İDDİALARI YALANLAMIŞTI: İL BİNASI ALDIK

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir açıklama yapılmıştı.

Görüntülerin il binasının satın alınmasına ilişkin olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denilmişti:

"Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur."