Bastonuyla ekmek almaya gitti Dönüşünde eşini ve engelli oğlunu öldürdü

Kaynak: İHA
Bastonuyla ekmek almaya gitti Dönüşünde eşini ve engelli oğlunu öldürdü
Ankara'da eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan yaşlı adam verdiği ifadede eşi ve oğlunun sürekli kendisini darp edilip tartakladığını, bu nedenle cinayetleri işlediğini söyledi.

Mamak'ta Ekin Mahallesi’nde bir evde eşi ve engelli oğlunu öldürmekten gözaltına alınan M.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.Ç, verdiği ifadede silahın oğlu Ö.Ç. adına kayıtlı ruhsatlı olduğu söyledi. Eşi ve oğlunun sürekli emekli maaşını istedikleri ve kendisini tartakladıklarını iddia eden yaşlı adam olay günü de eşi ve oğlunun yine maaşını istediklerini söyledi.

Para yüzünden çıkan tartışmada sinirle odadan tabanca ve av tüfeğini alarak cinayetleri işlediğini anlattı.

Evde yapılan incelemelerde 1 adet bulundurma ruhsatlı 9 mm tabanca, 5 adet 9 mm kovan, 1 adet av tüfeği, 1 adet kapsül ve 1 adet kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ederken, zanlı M.Ç'nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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