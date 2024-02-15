Basurdan romatizmaya neredeyse her hastalığa şifa oluyor. Faydalarıyla göz dolduruyor

Doğal ve sağlıklı beslenme, insanların doğal gıdalarla beslenerek sağlıklarını korumalarını sağlayan bir yaklaşımdır.

Marul, hem lezzetli hem de sağlıklı bir sebzedir. Birçok hastalığa iyi geldiği ve vücuda faydalı olduğu bilinmektedir.

Marulun tanımı:

Marul, bileşikgiller familyasına ait; geniş ve uzun yeşil yaprakları olan veya çok yıllık bir bitki türüdür. Tohumlarının rengi, cinsine göre kahverengi veya siyah olabilir. Ilıman iklimleri sever. İlkbahar ve sonbaharda ekilir. Ülkemizde çeşitli türleri yetişmektedir.

Marulun faydaları:

Sinir sistemini sakinleştirir. Uyku kalitesini artırır. Stres kaynaklı kalp ritim bozukluklarını önler. İştahı düzenler.

Cinsel isteği azaltır. Sindirim sistemini rahatlatır. Basur sorununa iyi gelir. Kan şekerini düşürür. Kanı arındırır. Hazımsızlığı önler. Hastalıklardan sonra iyileşmeyi hızlandırır. İdrar söktürücü etkisi vardır. Romatizma ve gut hastalığına iyi gelir.

Göğüs yumuşatıcıdır. Karaciğer ve dalak şişkinliğini azaltır. Böbrek iltihabına iyi gelir. Adet düzensizliği ve ağrısını giderir.

Suyu, ergenlik aknelerini temizler.

Cilde canlılık ve güzellik katar. Lapası; kan kaynaması, apse ve yanıklarda iyileştiricidir. Öksürüğü keser. Anne sütünü artırır.

Marulun tüketim şekilleri:

Marulun birçok türü vardır. Ülkemizde en çok tercih edilen türleri düz yapraklı, kıvırcık ve göbek maruludur.

Düz yapraklı marul: Diğer marul türlerine göre daha sert, çıtır bir dokuya ve biraz acımsı bir tada sahiptir. Yapraklar büyüdükçe renk koyulaşır. Dıştaki yapraklar, içtekilerden daha fazla klorofil içerir. Salatalarda çiğ olarak, ya da pişirilerek tüketilebilir.

Kıvırcık marul: Kıvırcık marul yaprakları kıvrık ve kapalıdır. Besin değeri yüksektir, hem çiğ hem de pişirilerek yenilebilir. Kırmızı yapraklı marul olarak da bilinen lolorosso da bir kıvırcık marul türüdür.

Göbek marul: Yuvarlak şekilli, kıvrılmış yapraklı, açık renkli ve çıtır bir dokuya sahip bir maruldur. Hem çiğ hem de pişirilerek tüketilebilir. Isıya dayanıklı olduğu için hamburger yapımında da kullanılır.