﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Basurotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BASUROTU NEDİR?

Düğünçiçekgiller familyasından; ilkbaharda çalılıklar arasında yeti en küçük bir bitkidir. Yaprakları üç parçalıdır. Yeşilimtıraktır. Yumruları yapraklarının arasındadır. Kökü küçüktür. Çiçekleri altın sarısı rengindedir. Sabahları açar, akşamları kapanırlar. Ev ilaçlarında kökleri kullanılır.

BASUROTU NEYE İYİ GELİR?

-Basur memelerinden doğan şikâyetleri giderirler.

-Bitkisel ve doğal yollarla ağrılarını dindirebilir ya da tamamen kurtulabilirler.

-Adından da anlaşıldığı gibi basur şikâyetlerini gidermekte çok faydalıdır.

-Bağırsaklarında gaz sorunu yaşayanlar için rahatlatıcı etkisi vardır.

-Yüksek tansiyonu olan kişilerin tüketmesi faydalı olacaktır.

-Mayasıl otu cilt problemleri üzerinde de etkili olur.

-Egzama sorunu yaşayan kişiler bu otu kullanabilir.

BASUR OTU NASIL KULLANILIR?

Basur otu kökü kaynatılarak lapa haline getirildikten sonra basur memelerine sürülerek kullanılır. Ancak yakıcı ve zehirli olduğu için mikrop öldürücü etkisinden dolayı yara ve kesiklerin temizlemekte de kullanılır. Zehirli bir bitki olduğu için haricen kullanılır. Ev ilaçlarında da kökleri kullanılmaktadır.