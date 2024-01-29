Basuru bitiren ot ishali de kesiyor

Celil Kurşun
Basuru bitiren ot ishali de kesiyor
İnsanların korkulu rüyası olan basur ve ishali bitiren köpekgülü otunun faydaları dikkat çekti.

İnsanların doğal besinleri tercih etmesi devam ediyor. Köpekgülü otu, doğal olarak sağlığa yararlı olan bir bitki olmasıyla biliniyor.

Bu şifa deposu bitki hakkında bilmeniz gerekenlerin şunlar olduğunun altı çizildi:

KÖPEKGÜLÜ OTU NEDİR?

Bu bitki, gülgiller familyasına aittir ve 2-3 metre yüksekliğinde bir çalı olduğunun altı çizildi.

Yaprakları 5-7 yaprakçıktan oluşturduğu bildirildi.

Çiçekleri pembe ya da beyaz renklidir. Olgunlaşmış meyveleri kuşburnu olarak adlandırılır. Meyvelerinde şeker, organik asit ve C vitamini bulunur.

KÖPEKGÜLÜ OTUNUN FAYDALARI

-Kuşburnu adı verilen meyvesi, idrar akışını artırmasıyla dikkat çekti.

-İshal durumunda yardımcı olduğunun altı çizildi.

-Basur sorunu olanlara iyi geldiği bildirildi.

KÖPEKGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Bu ottan 2,5 tatlı kaşığı kadar alıp, ortadan ikiye bölerek bir bardak suyun içine atılması önerildi.

Su kaynayana kadar ısıtıldığı bildirildi.

Daha sonra ısı düşürülerek 10-15 dakika daha pişirildiği ifade edildi.

Tüylü çekirdekler rahatsızlık vermemesi için süzgeçten geçirildiğinin altı çizildi.

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