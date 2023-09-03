Bataklığa saplanan köpeği böyle kurtardılar. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir

İstanbul’da bu dünyada ‘iyi insanlar iyi ki varlar’ dedirten bir olay yaşandı. İki duyarlı vatandaş suyun azalmasıyla bataklığa dönüşen Sazlıdere Barajı'na mahsur kalan bir köpeği, yarım saat süren yoğun çabanın ardından kurtardı.

KAYNAK: DHA
Bataklığa saplanan köpeği böyle kurtardılar. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir

Köpeğin yardımına baraja balık tutmaya gelen 4 kişi koştu. El ve dizlerinin üzerinde ilerleyen 2 kişi köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda köpek, bataklıktan çıkarıldı. Köpek hızla kaçarken onu kurtaranlardan Ayhan Şenses," İnsanın beline kadar bataklık bir alandı. Bizim için canlı olması bizim için yeterliydi. Koşullar ne olursa olsun bir candı ve kurtarılması gerekiyordu. Çok uğraştık ama çok şükür bir canı kurtardık" dedi.

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KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP DİZLERİNİN ÜSTÜNDE İLERLEDİ

Avcılar Belediyesi'nde çalışan Ayhan Şenses, 3 yakını ile birlikte balık avlamak üzere Sazlıdere Baraj Gölü'ne gitti. Bu kişiler akşam saatlerinde dönerken baraj gölü kıyısındaki Şamlar'dan geçtiklerinde bir köpeğin, büyük ölçüde suların çekildiği alandaki bataklığa saplandığını gördü. Aracı durduran 4 kişi çeşitli yerleri aramalarına rağmen uzun süreden bu yana bataklıkta olduğu sanılan köpeği kurtarmak için bölgeye bir ekibin sevk edilmesini sağlayamadı. Bunun üzerine Ayhan Şenses, daha önce bir köpek tarafından kolundan ısırılmasına rağmen kıyafetleri çıkardıktan sonra el ve dizlerinin üzerinde ilerleyerek köpeğin yanına ulaştı.

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YARIM SAAT UĞRAŞTI

Şenses, bir yandan bataklığa saplanmamak için çaba harcarken, bir taraftan köpeği çıkarmaya çalıştı. Eline geçirdiği büyük bir ağaç parçası ile köpeği saplandığı yerden çıkarmak için uğraşan Şenses'e bir süre sonra yakını Lütfi Yalçın da yardıma gitti. Ayhan Şenses ile Lütfi Yalçın'ın bataklığa saplanan köpeği kurtarma çabası arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda köpek ağaç parçalarının desteği ile bataklık alan dışına çıkarılınca koşarak hızla uzaklaştı.

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“ÇOK UĞRAŞTIK AMA ÇOK ŞÜKÜR BİR CANI KURTARDIK”

Ayhan Şenses, daha önce yaşadığı olay nedeniyle aslında köpeklerden korktuğunu belirterek, “Onu orada o şekilde görerek bırakamazdık. Soyunduk, su içerisine girdik. İlk başta kurtaramadım sonra gittim büyük bir ağaç parçası buldum, onunla çıkartmaya çalıştım. İnsanın beline kadar bataklık bir alandı. Bizim için canlı olması bizim için yeterliydi. Koşullar ne olursa olsun bir candı ve kurtarılması gerekiyordu. Çok uğraştık ama çok şükür bir canı kurtardık" dedi.

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“KÖPEK KORKUSUNU DA YENMİŞ OLDU”

Lütfi Yalçın da, “Zaman zaman balığa gideriz. Ayhan hem bir canı kurtardı hem de bu vesile ile köpek korkusunu da yenmiş oldu" diye konuştu.

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