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Bursa ekibinden flaş Batalla kararı. Efsane geri döndü

Bursaspor'un şampiyon kadrosunda yer alan ve kulüp efsanelerinden olan Pablo Batalla, uzun süre sonra şehre tekrar geldi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 11:02
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Batalla yeniden Bursa'da

Bursa ekibinden flaş Batalla kararı. Efsane geri döndü
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Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediye SK teknik direktörlük pozisyonu için Bursaspor efsanesi ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Arjantinli eski 10 numara Bursaspor'un 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı kadrosunun kilit ismiydi.

1.70'lik orta saha iki ayrı dönemde toplam 8 sezon giydiği yeşil beyazlı forma ile 250 maça çıkarken 68 gol atıp, 16 da asist yapmıştı.

Bursaspor ile yaşadığı şampiyonlukla beraber şehirde izini bırakan Battala'nın heykeli 2021'de kulüp tehsisinin önüne dikilmişti.

Bölgesel Amatör Ligi Grup 14'te yer alan Bursa temsilcisi Nilüfer, oynadığı 18 maçtan aldığı 9 galibiyet, 4 berabelikle 31 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.


 

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